GÜNCELLEME - Öldürmeden önce çay ısmarlamış

KONYA (AA) - Konya'da tartıştığı kişiyi, boşandığı karısını rahatsız ettiği gerekçesiyle öldürdüğü iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hüseyin Yeni'nin (29) merkez Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi'nde (29) av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli Ramazan A, polis ekiplerince merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde yakalandı.

Suçunu itiraf eden şüphelinin ifadesinde, eşi Fatma K'den 4 yıl önce boşandığını, iki çocukları olduğunu, Hüseyin Yeni'nin boşandığı eşini sürekli rahatsız ettiğini öğrendiğini söylediği belirtildi.

Şüpheli Ramazan A, çıkan dedikodular üzerine Yeni ile bu konuyu görüşmek üzere buluştuklarını, kendisine bir kafede çay ısmarladıktan sonra gittikleri Emirgazi Mahallesi'ndeki boş alanda av tüfeğiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan A. kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Neden öldürdünüz" sorusuna, "Namussuzluk yaptığı için öldürdüm, hak etti." diye karşılık verdi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Merkez Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, Ramazan A, tartıştığı Hüseyin Yeni'yi av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçmış, hastaneye kaldırılan Yeni, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.



