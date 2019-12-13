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GÜNCELLEME - Niğde'de silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli tutuklandı
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Genel 13.12.2019, 22:29
NİĞDE (AA) - Niğde'de silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, örgüt kapsamında yağma, silahla tehdit, silahla yaralama ve çökme" suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden A.İ, K.K, A.Ç, S.Ç, M.K, A.S, Ş.G. ve Ü.S. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 9 şüpheli ise savcılıkta ifadelerinin alınmasından sonra salıverildi.
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