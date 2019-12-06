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GÜNCELLEME - Niğde merkezli uyuşturucu operasyonu

- Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 10'u tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Genel 06.12.2019, 19:01
GÜNCELLEME - Niğde merkezli uyuşturucu operasyonu
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NİĞDE (AA) - Niğde merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Niğde ve İstanbul'da çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda Niğde'de 12, İstanbul'da 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 529 uyuşturucu hap, 43,6 kilo kubar esrar, 374,7 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 15 gram kenevir tohumu, öğütücü, 6 av tüfeği, 5 tabanca, 7 şarjör, 28 fişek, muşta, 3 sustalı bıçak ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, gazetecilere, "Yaptıklarımdan pişman değilim, yapmadıklarım hala duruyor. Çekin aslanım, çekin." diye seslendi.

Zanlılardan 10'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir zanlı ise uyuşturucu bağımlılığı tedavisi için ilgili merkeze gönderildi.

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