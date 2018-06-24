GÜNCELLEME - Niğde Adliyesi'nde yangın

NİĞDE (AA) - Niğde Adliyesi'nde belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın söndürüldü.



Adliye binası bodrum katında bulunan arşiv depolarında henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen seçim görevlileri, pencerelerin demir parmaklıkları kesilerek tahliye edildi.



Seçim işlemlerinin yapıldığı yerin kapısı kilitlendi. Daha sonra, oy pusulalarının bulunduğu torbalar, seçim görevlileri nezaretinde binadan çıkartıldı.



İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

- Vali Yılmaz'ın açıklaması

Vali Yılmaz Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, yangına kısa sürede müdahale edildiğini belirtti.

Yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"İlimiz seçim kurulunun, aynı bina içerisinde yürüttüğü seçim çalışmaları, personel ve oy torbaları ile birlikte tahliye edilerek Niğde Adliyesi ek binasına nakledilmiştir. Çıkan yangının, seçim evraklarına ve oy torbalarına herhangi bir etkisi olmamıştır. Adliye binası ve çevresinde bulunan tüm kameralara el konularak konu hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

Öte yandan oyların adliye ek binasındaki 2. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda sisteme girilmeye başlandığı öğrenildi.