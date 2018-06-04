GÜNCELLEME - Nevşehir'de otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Zübeyde Hanım Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Bildirici, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Bildirici, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak amacıyla çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Çalışma sonucu kimliği belirlenen sürücü Murat D, ikametgahında gözaltına alındı.