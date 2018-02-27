GÜNCELLEME- Nevşehir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 10 şüphelinden biri tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 23 Şubat'ta Nevşehir, Bayburt, Osmaniye, Bursa, Tunceli, Malatya, Kırşehir ve Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan muvazzaf askerler E.A, S.K, S.Ç, H.B.K, E.A, S.Ç, M.D. ve Y.Y. ile KHK ile meslekten ihraç edilen eski polis . ve halen görevde olan polis memuru S.Ş'nin, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan eski polis , çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.