GÜNCELLEME

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, uçucu madde bağımlısı Ahmet Ç'yi tiner dökerek yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Uluönder Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi 57'nci Sokak'ta yanmış halde bir kişi olduğunu fark edenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, Ahmet Ç'nin (41) yanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Ahmet Ç'nin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Uçucu madde bağımlısı olduğu belirtilen Ahmet Ç'nin, önceki gün kullandığı tinerin elini yakması sonucu Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi gördükten sonra taburcu edildiği, bir süre önce de sanayi sitesinde bir iş yerinde tinerle yangın çıkardığı öğrenildi.

Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, ilk bulgulara göre Ahmet Ç'nin üzerine dökülen tinerin alev alması sonucu yandığını belirledi.

- 4 kişi gözaltına alındı

Olayın nasıl meydana geldiğini tespit etmek için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgedeki çok sayıdaki güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

Polis, Ahmet Ç'nin, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı bir mobilya atölyesinde çalışan T.D, İ.İ, S.K. ve mermercide çalışan M.Ç. tarafından üzerine tiner dökülerek yakıldığını belirledi.

Ekipler, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, Emniyet Mürdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.Ç. ile S.K. savcılıktaki sorgularının ardından salıverilirken, mahkemeye sevk edilen T.D. ve İ.İ. ise tutuklandı.