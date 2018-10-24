GÜNCELLEME - Konya'da uyuşturucu operasyonu

KONYA (AA) - Konya'da bir ticari takside 4 kilo 390 gram eroinle yakalanan iki şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya'dan Konya'ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Seydişehir ilçesi yakınlarında, plakası belirlenen ticari taksiyi durduran polis, araçta yaptığı aramada, 9 parça halinde 4 kilo 390 gram eroin ele geçirdi.
Araçtaki şüpheliler Mehmet M. ve Seycan T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.