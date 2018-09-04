GÜNCELLEME - Konya'da silahlı saldırı: 2 ölü

KONYA (AA) - Konya'da maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan çift hayatını kaybetti, pencereden atlayan kızları Büşra Büyükşen yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde Metin Büyükşen'in (55) evine, kimliği henüz belirlenemeyen maskeli bir kişi girdi.

Saldırgan av tüfeğiyle Metin Büyükşen'i başından, eşi Necla Büyükşen'i (54) ise göğsünden vurdu.

Metin ve Necla Büyükşen olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırı sırasında evde bulunan çiftin kızı Büşra Büyükşen (20) ise pencereden atlayarak yaralandı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

Konya Numune Hastanesine kaldırılan Büşra Büyükşen'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan karı-kocanın cenazesi Konya Numune Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından cenaze töreni için İsmil Merkez Camisi'ne getirildi.

Öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine ailenin yakınları katıldı.

Cenazeler, namazın ardından İsmil Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- "Hiçbir şey söylemeden babama ateş etti"



Öte yandan, Metin ve Necla Büyükşen'in Uşak'ta üniversite öğrencisi olan ve tatil için ailesinin yanına geldiğini söyleyen kızları Büşra Büyükşen'in saldırı sırasında pencereden atlayıp kaçarak mahallenin karakoluna sığındığı öğrenildi.

Büşra Büyükşen'in, karakoldaki ifadesinde, "Yüzü maskeli, ellerinde eldiven olan bir kişi eve girerek hiçbir şey söylemeden babama ateş etti. Bana doğru çevirince tüfeği tutukluk yaptı. Ben de bu sırada evin çatı katına çıktım. Pencereden atlayarak yola doğru koştum. Yolda bir komşumuzun aracını durdurarak karakola geldim." dediği belirtildi.

Büşra Büyükşen'in çatı katından atlaması sonucu ayak serçe parmağının kırıldığı, yüzünde de darp izleri olduğu bilgisine ulaşıldı.

Jandarmanın, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışması devam ediyor.