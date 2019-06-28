GÜNCELLEME - Konya'da silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

KONYA (AA) - Konya'da komşusu tarafından evlerinde tabancayla vurulan kadın öğretmen ile kardeşi hayatını kaybetti, annesi yaralandı.
Öğretmen olduğu öğrenilen Şeyma S, olay yerinde hayatını kaybetti, annesi Hacer S. ile kız kardeşi Tuğba S. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tuğba S. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Katil zanlısı, suç aleti silahla polis merkezine teslim oldu. Muzaffer C'nin, Şeyma S'ye duygusal yakınlık hissettiği ancak karşılık bulamadığı öne sürüldü.