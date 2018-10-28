GÜNCELLEME - Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
İlyas Kaya yönetimindeki 42 B 1805 plakalı otomobil, Seydişehir-Beyşehir karayolunun 20. kilometresinde, karşı yönden gelen Mehmet Yılmaz'ın kullandığı 16 J 0012 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki Yunus Emre Kaya (14), Hasan Kadir Tüfekçi, Mürüvet Kaya, Kemal Erdinç ve Mehmet Emin Kaya yaralandı.
Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yunus Emre Kaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.