GÜNCELLEME - Konya'da beşinci kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

KONYA (AA) - Konya'nın merkez Karatay ilçesinde beşinci kattaki evlerinin penceresinden düşen 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Halil Erdem Başkan (3), Köprübaşı Mahallesi Sedirler Caddesi Aksarnıç Sitesi'ndeki bir binanın 5. katında bulunan evlerinin penceresinden beton zemine düştü.
Yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Küçük çocuk, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde, düşme anının yer aldığı görüntülere ulaştı.
Görüntülerde, çocuğun beton zemine düşmesi yer alıyor.