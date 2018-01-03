banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

GÜNCELLEME - Konya'da 14 yıl önceki cinayet aydınlatıldı

- Kurusıkıdan bozma tabanca ile 14 yıl önce bir kişiyi öldürdüğü belirlenen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı - Şüphelinin benzer bir tabancayla, 2005 yılında babasını öldürdüğü gerekçesiyle cezaevinde yattığı belirlendi - Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

03 Ocak 2018 Çarşamba 16:32
GÜNCELLEME - Konya'da 14 yıl önceki cinayet aydınlatıldı
banner230

KONYA (AA) - Konya'da 14 yıl önce bir kişinin kurusıkıdan bozma tabanca ile öldürülmesi olayına ilişkin soruşturma yürüten polis, şüphelinin, benzer bir tabanca ile babasını öldürüp cezaevinde yatan kişi olduğunu belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 29 Ağustos 2004'te, merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Hacıveyiszade Camisi önünde seyyar tezgahı bulunan Çetin Kalaycı'nın (27) öldürülmesiyle ilgili dosyayı yeniden ele aldı.

Cinayetin, namlusu değiştirilerek normal mermi atabilir hale getirilen kurusıkı tabanca ile işlenmiş olmasından yola çıkan polis, 14 yıl içinde benzer tabancalarla işlenen cinayet ve yaralama olaylarını incelemeye aldı.

Araştırmalar sırasında, 2005 yılında Mevlüt B'nin oğlu Şahin B. tarafından kurusıkıdan bozma bir tabanca ile öldürüldüğü, tutuklanan şüphelinin bir süre cezaevinde yattığı belirlendi.

Soruşturmayı bu yönde yoğunlaştıran polis, Şahin B'nin Çetin Kalaycı'nın öldürülmesinden hemen sonra Antalya'ya gittiğini ve yaklaşık 6 ay orada kaldığını tespit etti.

Ekipler, Şahin B'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirleyince narkotik ekipleriyle birlikte Meram ilçesindeki evine baskın düzenledi ve şüpheliyi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada iki tabanca, bir tüfek, bunlara ait çok sayıda mermi ile 725 paket satışa hazır esrar, 12 gram kokain ve bin 750 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

- İki cinayeti anlattı

Çetin Kalaycı'yı kendisinin öldürdüğünü itiraf eden zanlının Cinayet Büro Amirliğindeki ifadesinde, "Olay günü eski fuar alanında geziyorduk. Bul-kazan tezgahından birkaç kez çekiliş yaptım, kartların hepsi boş çıktı. Tezgah sahibi Çetin Kalaycı'dan paramı istedim. Vermedi ve tokat atmaya başladı. Ben de yanımda bulunan kurusıkıdan bozma tabanca ile 2-3 el ateş edip olay yerinden kaçtım. Olay sonrasında Antalya'ya gittim, yaklaşık 6 ay sonra da Konya'ya geri geldim. Bu sırada babam beni görünce polise ihbar edeceğini söyleyince tartışmaya başladık. Tartışma sırasında benzer bir kurusıkı tabancayla ona ateş açtım" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahin B, Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkartılırken gazetecilerin cinayetleri neden işlediği sorusu üzerine, Çetin Kalaycı'yı yanlışlıkla öldürdüğünü öne sürerek, "Çocuktum bilmiyorum. Babamı da kazayla öldürdüm." dedi.

Zanlı Şahin B, savcılıkta alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anahtar Kelimeler:
14 Yıl önce Işlenen CinayetAdliyeye SevkKonyaKurusıkı Tabanca
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim