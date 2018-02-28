GÜNCELLEME - Kırıkkale'deki doğalgaz patlaması

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de geçen hafta bir binada doğalgaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 4 katlı binada meydana gelen, bir kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı doğalgaz patlamasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Kırıkkale Doğalgaz Dağıtım Pazarlama (KIRGAZ) çalışanları O.P, E.Ç. ile F.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.



