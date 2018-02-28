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GÜNCELLEME - Kırıkkale'deki doğalgaz patlaması

- Adliyeye sevk edilen 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

28 Şubat 2018 Çarşamba 17:16
GÜNCELLEME - Kırıkkale'deki doğalgaz patlaması
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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de geçen hafta bir binada doğalgaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 4 katlı binada meydana gelen, bir kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı doğalgaz patlamasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Kırıkkale Doğalgaz Dağıtım Pazarlama (KIRGAZ) çalışanları O.P, E.Ç. ile F.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.


Anahtar Kelimeler:
Doğalgaz PatlamasıKırıkkale
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