GÜNCELLEME - Kırıkkale'de zihinsel engelli genç kayboldu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde kaybolan zihinsel engelli gencin bulunması için başlatılan arama çalışması devam ediyor.

Yeniöz Mahallesi'nde babası Adem T. ile yaşayan 24 yaşındaki yüzde 50 zihinsel engelli Ahmet T, 6 Ekim'de dedesinin evinden ayrıldı.

Ahmet T'nin geri dönmemesi üzerine, yakınları durumu polis ve jandarmaya bildirdi.

Evin yakınında arama çalışması yapan jandarma ve polis ekipleri, kayıp gencin izine rastlamayınca AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Ahmet T'nin bulunması için AFAD ve jandarma ekipleri Çevrimli köyü yolu üzerindeki ormanlık alanda geniş çaplı arama çalışmaları başlattı.

Arama çalışmaları, gencin akrabalarının da katılımıyla devam ediyor.

Arama çalışmalarını katılan baba Adem T, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun kaybolduğu tarihten bugüne kadar arama çalışmalarının sürdüğünü ancak hala bulunamadığını söyledi.

Oğlunun 8-10 gün dedesinin yanında kaldığını, oradan da cumartesi günü kaybolduğuna dair bilgi geldiğini belirten Adem T, "Jandarma, polis ve AFAD ekipleri çocuğumu arıyorlar. Daha önce hiç böyle kaybolmazdı. 24 yıldır yanımdaydı. Çocuğumla çobanlık yapıyorduk. Bu bölgenin arazisini çok iyi biliyordu ama dışarı gitme şansı yok. Çocuğumun bir an evvel bulunmasını istiyorum." diye konuştu.