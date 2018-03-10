GÜNCELLEME - Kırıkkale'de silahlı kavga: 2 ölü

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan 2 kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Tuncay D. (45) ve Necmi Necdet E. (53), Selim Özer Mahallesi'nde ikamet eden Eyüp B'nin (38) evine geldi.

Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Eyüp B, evindeki pompalı tüfekle Tuncay D. ve Necmi Necdet E'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Tuncay D. ve Necmi Necdet E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zanlı Eyüp B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.