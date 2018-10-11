GÜNCELLEME - Kırıkkale'de sağlık merkezinden hırsızlık güvenlik kamerasında

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de aile sağlığı merkezinden televizyon çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro ekipleri, 9 Ekim gecesi Kaletepe Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nden televizyon çalınmasıyla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarından 2 şüphelinin kullandığı otomobili belirledi.
Ankara'da olduğu tespit edilen otomobil, 10 Ekim'de Kırıkkale'ye gelirken Yenişehir Kavşağı'nda durduruldu.
Araçta bulunan C.G, D.İ. ve M.D'yi gözaltına alan ekipler, şüphelilerin aile sağlığı merkezinden çaldıkları televizyonu da ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelilerin bir otomobille aile sağlığı merkezine gelmesi, birinin kapı önünde beklemesi, diğerinin televizyonu alıp kaçması yer alıyor.