GÜNCELLEME - Kırıkkale'de halı hırsızları yakalandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de halı yıkama dükkanından hırsızlık yaptıkları öne sürülerek gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Akşemsettin Mahallesi'nde bir halı yıkama dükkanından 46 halının çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kameraları ve teknik takibin ardından hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin Furkan Ü, Volkan Ü, Ahmet F, Mert K. ve Kamil S. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla 5 şüpheli, halıları satmak üzereyken Ankara'da suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalınan halılardan 18'i sahiplerine teslim edildi.

