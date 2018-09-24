GÜNCELLEME - Kırıkkale'de bir kadın evinde rehin alındı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de hırsızlık amacıyla girdiği evdeki kadını rehin alan kişi polise teslim oldu.
Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın üst katında oturan Mihriban Ö'nün komşuları, evden gelen yardım çığlıkları üzerine polisi aradı.
Polis ekipleri, hırsızlık amacıyla eve girdiği tahmin dilen M.G'nin, Mihriban Ö'yü bıçak tehdidiyle rehin aldığını belirledi.
Zanlı, yaklaşık 2 saat süren ikna çabasının ardından polise teslim oldu.
Gözaltına alınan M.G. emniyete götürülürken Mihriban Ö. de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar, M.G'ye evden çıkarıldığı sırada tepki gösterdi.
İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, müzakereler sonucu zanlıyı ikna ettiklerini belirterek, kimsenin burnu kanamadan operasyonu başarıyla tamamladıklarını kaydetti.