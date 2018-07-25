GÜNCELLEME - Kırıkkale'de arazi kavgası: 3 ölü, 1 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde, köylüler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınşeyh köyünde, tarlaların biçerdöverle hasat edildiği sırada Lokman S. İsmail C. ve Eray S. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi yanlarındaki tüfeklerle birbirlerine ateş etti. Lokman S, İsmail C. ve Eray S. olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan biçerdöver sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.
Köyde ve olayın yaşandığı tarlada güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, soruşturmayı sürdürüyor.