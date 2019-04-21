GÜNCELLEME- Kılıçdaroğlu'na saldırı

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından protesto edilerek yumruklu saldırıya uğradı - Yakın korumalarının ve çevredeki güvenlik güçlerinin müdahalesiyle çevredeki bir eve götürülen Kılıçdaroğlu'nun aracına da taşlı saldırıda bulunuldu - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve köyün ileri gelenleri, gruptakileri sakinleştirmeye çalıştı DETAYLAR EKLENDİ