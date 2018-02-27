GÜNCELLEME - Kayseri'deki FETÖ/PDY operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgütün esnaf yapılanmasında yer aldıkları, sohbet programları düzenledikleri, bu programlara katıldıkları, burs, bağış ve yardım adı altında örgüte finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlılardan 4'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen A.C.K, E.O, E.B. ve H.V. adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan H.V. tutuklandı, A.C.K, E.O. ve E.B. adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Örgütün esnaf yapılanmasına yönelik 23 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan dün adliyeye sevk edilen M.A. ve M.T. mahkemece tutuklanmış, H.K. ile M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.