Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
Nevşehir’in Çöpünden Elektrik Üretiliyor
Çöpten Elektrik Üretiliyor
Kapadokya'da "Chinadocia Destinasyon Projesi" başlatıldı
Chinadocia Destinasyon Projesi
Nevşehir'den kısa kısa
Nevşehir'den kısa kısa
Ürgüp'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Kılıç
banner254

GÜNCELLEME - Kayseri'deki FETÖ/PDY operasyonu

- Adliyeye sevk edilen 4 kişiden 1'i tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

27 Şubat 2018 Salı 17:12
GÜNCELLEME - Kayseri'deki FETÖ/PDY operasyonu
banner230

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgütün esnaf yapılanmasında yer aldıkları, sohbet programları düzenledikleri, bu programlara katıldıkları, burs, bağış ve yardım adı altında örgüte finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlılardan 4'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen A.C.K, E.O, E.B. ve H.V. adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan H.V. tutuklandı, A.C.K, E.O. ve E.B. adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Örgütün esnaf yapılanmasına yönelik 23 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan dün adliyeye sevk edilen M.A. ve M.T. mahkemece tutuklanmış, H.K. ile M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
AdliyeEsnaf YapılanmasıFETÖ/PDYGözaltıMahkemeörgüt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim