GÜNCELLEME - Kayseri'deki FETÖ'nün

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 6 kişinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılardan S.Ş, M.A. ve M.D. tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 10 zanlıdan 5'i 25 Eylül'de gözaltına alınmış, daha sonra gözaltı sayısı 6'ya yükselmişti.
Adreslerinde bulunamayan 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.