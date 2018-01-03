GÜNCELLEME- Kayseri'deki DEAŞ operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 9 kişiden 5'i tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, terör örgütü DEAŞ yanlısı faaliyette bulunan kişilerin tespiti ve deşifre edilmesi, faaliyetlerinin engellenmesi, yeni eleman temininin önüne geçilmesi kapsamında "terör örgütü DEAŞ yanlısı faaliyet yürüttükleri" iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlıdan 9'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye götürüldü.

Şüphelilerden A.D. ve A.K. savcılıkça serbest bırakıldı. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen Akram A, Abdulhakim İ, Abdirahman A, Arkan A. ve Macid Ş. tutuklandı, Münif H. ve Muhammed H, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alınmış, zanlıların ikametlerinde dijital materyallerle 35 bin lira ele geçirilmişti.

