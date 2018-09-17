GÜNCELLEME - Kayseri'de telefonla dolandırıcılık iddiası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları yaşlı çiftin 46 bin avrosunu dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.



Telefonla aradıkları V.A. (79) ile eşi D.A'ya (78) kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, yaşlı çiftten, isimlerinin terör soruşturmasında geçtiği bahanesiyle banka hesaplarındaki parayı çekerek kendilerine vermelerini istedi.



Yaşlı çift, banka hesaplarındaki 46 bin avroyu çekerek evlerine gelen zanlılara verdi.



Dolandırıldıklarını anlayan V.A ve eşi D.A'nın şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince oluşturulan iki özel ekip, 24 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin M.A. (24) ve İ.A. (25) olduğunu tespit etti.



Konya'da oldukları belirlenen iki zanlı, adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.



Kayseri'ye getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.