GÜNCELLEME - Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, daha önce gözaltına alınan ve sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan H.K'nin ByLock'u kullandığını belirledi.



H.K'nin yanı sıra V.M.L, A.B, M.A. ve A.B. de ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındı.