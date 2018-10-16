GÜNCELLEME - Kayseri'de düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 21 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.



Malatya'dan Kayseri yönüne giden Mehmet Çetin'in kullandığı 13 AU 724 plakalı minibüs, Pınarbaşı ilçesi Oluklu mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kaza yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Organizatör olduğu iddia edilen sürücü Çetin ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Yaralılardan durumu ağır olan bir kişi, ambulans helikopterle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü, 2'si Sivas, 18'i Kayseri'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Minibüste, Afganistan, Pakistan ve Özbekistan uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu öğrenildi.