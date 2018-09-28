GÜNCELLEME - Kayseri'de DEAŞ operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın talimatları doğrultusunda hareket ederek eylemlerde kullanılabilecek silah ve mühimmatları Türkiye'ye aktarma arayışında olduğu belirlenen kod adı "Ebu Abdo" olan Suriyeli Ahmet El Adnani'yi gözaltına aldı.



Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.