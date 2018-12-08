GÜNCELLEME - Kayseri'de 31 düzensiz göçmen yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 31 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 4 organizatör tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Şubesi ekiplerince, Kayseri üzerinden geçerek yurt dışına sahte belgelerle göçmen sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçildi.

Polis ekipleri, dün akşam saatlerinde, Malatya kara yolunda düzensiz göçmenleri taşıdığı düşünülen minibüs ile polis noktalarını atlatmak için öncü olarak kullanılan araca aynı anda operasyon düzenledi.

Operasyonda, Afganistan uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltına alındı.

Şüpheliler Z.A, M.B, M.N. ve A.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Göçmenlerin, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edileceği öğrenildi.