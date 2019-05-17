GÜNCELLEME - Kayseri'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yasa dışı yollardan yurda giren 21 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 4 organizatör adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Düzensiz göçmenlerin sevk ve idaresini organize ettikleri belirlenen M.S.A, K.Y, H.S. ve H.M.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.