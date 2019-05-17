GÜNCELLEME - Kayseri'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

- Düzensiz göçmenlerin sevk ve idaresini organize ettikleri belirlenen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi ADLİYEYE SEVK BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kayseri'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yasa dışı yollardan yurda giren 21 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 4 organizatör adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste, yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdikleri tespit edilen 21 Afganistan ve Pakistan uyruklu bulunduğu belirlendi. 21 kişi, İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

Düzensiz göçmenlerin sevk ve idaresini organize ettikleri belirlenen M.S.A, K.Y, H.S. ve H.M.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.




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