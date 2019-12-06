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GÜNCELLEME - Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 2 tutuklama

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Genel 06.12.2019, 20:12
GÜNCELLEME - Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 2 tutuklama
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KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınanlardan adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, kontörlü sabit hatlardan örgütle bağlantılı kişilerle periyodik ve ardışık iletişim kurdukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 13 zanlıdan 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki diğer zanlılardan 3'ünün bulundukları illerde adliyeye çıkarıldıkları, 6'sının dosyalarının ikamet ettikleri illere gönderildiği, 1 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün Kayseri merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Mardin ve Yozgat'ta çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6'sı muvazzaf 7 astsubay ve 2 muvazzaf uzman çavuş ile askeri okulla ilişiği kesilen, doktor ve öğrencilerin de bulunduğu 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş, zanlılardan 13'ü gözaltına alınmıştı.


#FETÖ #kayseri #operasyon
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