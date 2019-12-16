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GÜNCELLEME - Kayseri merkezli FETÖ operasyonu

- Adliyeye sevk edilen 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Genel 16.12.2019, 19:33
GÜNCELLEME - Kayseri merkezli FETÖ operasyonu
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KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ile ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonel hatlar üzerinden "mahrem imamlar"la irtibatı tespit edilen Adalet Bakanlığı personeli 8 şüpheli, 13 Aralık'ta Kayseri, Ankara, Aydın ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

#Adli Kontrol #FETÖ
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