GÜNCELLEME - Kar maskeli hırsızları kıyafetleri ele verdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kar maskesi takıp 3 otomobili çaldıkları ve araçlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde 3 otomobilin çalınması ve 18 araçtan camları kırılarak hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.
Hırsızlıkların yaşandığı yerlerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olay sırasında kar maskesi takan zanlıların kimliğini kıyafetlerinden yola çıkarak tespit etti.
Kent merkezinde gözaltına alınan Berat Ç. ve Murat A'nın, suçlarını itiraf ettiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.