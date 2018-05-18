GÜNCELLEME - Kalp krizi geçiren 14 yaşındaki amatör futbolcu öldü

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde idmana çıkmaya hazırlandığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden amatör futbolcunun cenazesi defnedildi.

Konya Amatör Küme U 13 Ligi'nde mücadele eden Beyşehir Gölspor futbol takımının formasını giyen İsmail Semih Kaynak (14), idmana katılmak için Esentepe Mahallesi'ndeki Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğüne ait sentetik çim sahaya gitti.

Burada idman hazırlığı yapıldığı sırada soyunma odası önünde antrenman öncesi aniden fenalaşarak yere yığılan Kaynak, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Yolda 2 kez kalbinin durduğu ve yeniden çalıştırıldığı öğrenilen Kaynak, sevk edildiği hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Amatör futbolcunun cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alındıktan sonra defnedilmek üzere merkez Selçuklu ilçesindeki Musalla Mezarlığı'na getirildi. Kaynak'ın cenazesi, buradaki Parsana Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak'ın cenazesine katılan takım arkadaşı Batın Bilir (14), gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaynak'ın antrenman öncesi ısınmak için koşmaya çıkmadan önce hocasına yorgun olduğunu ve koşamayacağını belirttiğini söyledi.

Hocasının, bir süre sonra kendisini kontrol için Kaynak'ın yanına gönderdiğini anlatan Bilir, "Bana 'Ben oynamayacağım, yorgunum.' dedi. Şaka yapıyor zannettim. Tam maça başlayacağımız sırada, Kaynak soyunma odasından çıkıp hocanın yanına geliyordu, bu sırada aniden yere yığıldı. Oruçlu olduğu için bayıldı zannettik. Sonra kalp krizi geçirdiğini öğrendik. Hayalimiz ileride beraber spor lisesine gitmekti." diye konuştu.

İsmail Semih Kaynak'ın, Beyşehir Gazi Ortaokulu 8. sınıfta öğrenim gördüğü, Beyşehir Gölspor futbol takımının 4 aydır lisanlı futbolcusu olduğu ve daha önce de kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

