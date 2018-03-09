GÜNCELLEME - Kaçak kazıya baskın yapan polis

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir gecekondunun bahçesinde yapılan kaçak kazının tespit edilmesi, Roma dönemine ait, tarihi değeri yüksek olduğu değerlendirilen bir lahidin ortaya çıkmasını sağladı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Gültepe Mahallesi'nde bir gecekondunun bahçesinde kaçak kazı yapıldığı belirlendi.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişi ile bunların irtibatlı oldukları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Evin bahçesinde kazı yapılan bölgede Roma dönemine ait tarihi değeri yüksek olduğu değerlendirilen kral mezarı lahit ve yeraltı şehri benzeri yapılar bulundu.

Polisin incelemesinin ardından Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri çalışma başlattı. Gecekondunun içinden bahçeye doğru tünel benzeri geçit yapıldığı, kazı çalışmasının kamufle edilmesi için kazıdan çıkan toprağın kömür torbalarına doldurularak barikat kurulduğu ve üzerinin sacla kapatıldığı tespit edildi.

İş makineleri ve işçilerin çalışmasıyla korunak ve toprak torbaları kaldırılarak lahit gün yüzüne çıkarıldı.

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ile Kültür ve Turizm İl Müdürü İsmet Taymuş, bölgede inceleme yaptı.

Vali Kamçı, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin büyük başarısıyla lahidin bulunduğunu söyledi.

Lahidin bin 700 yıl öncesindeki bir medeniyete ait olduğunun tahmin edildiğini belirten Kamçı, şunları kaydetti:

"Müzedeki arkadaşlar Roma dönemine ait olduğunu söylüyorlar. Bundan yaklaşık bin 700 yıl öncesine ait bir lahid. Sanki bir yer altı şehri gibi, yer altı mezarlığı gibi. Burasını kontrol altına alacağız. Emniyet teşkilatımızın görevlileri burada nöbet tutacaklar. Yarın da hızlı bir şekilde lahidin kapağı açılabilecek duruma gelecek. Önemli bir eser olduğunu düşünüyoruz. Demek ki bin 700 yıl önce burada bir medeniyet varmış. O medeniyetin kalıntısı olarak bu lahidi arkadaşlarımız buldu. Ben tarihimize ışık tutacak bir eseri gün yüzüne çıkardıkları için emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Kültür Bakanlığımızın yetkilileri de burada. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dolayısıyla buradan çıkacak eserler bizim tarihimize ışık tutması açısından yararlı olacaktır."