GÜNCELLEME - Kaçak kazdıkları tünelde yakalandılar

- Karaman'da suçüstü yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kaçak kazdıkları tünelde yakalandılar
banner230

KARAMAN (AA) - Karaman'da kaçak kazdıkları tünelde suçüstü yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Zengen köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda S.G, S.K, O.Y, A.O. ve U.G'yi define aramak için kazdıkları tünelde suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin yaklaşık 15 metrelik tünel kazdıkları tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.K, O.Y, A.O ve U.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, S.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

banner267
YORUM EKLE
Gönder