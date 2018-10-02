GÜNCELLEME - Jandarmada FETÖ operasyonu

- Ankara merkezli, FETÖ'nün jandarma teşkilatındaki yapılanmasına yönelik haklarında gözaltı kararı çıkartılan 23'ü sivil imam, 14'ü ihraç personel 37 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı - Operasyon kapsamında 3 "mahrem imam"ın gözaltına alındığı öğrenildi - Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 14 asker şüpheli arasında 2 yarbay ile 1 binbaşının da bulunduğu, 23 sivil imamın 18'inin kamu çalışanı olduğu bildirildi SORUŞTURMAYA İLİŞKİN DETAY BİLGİLER EKLENDİ

GÜNCELLEME - Jandarmada FETÖ operasyonu
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ANKARA (AA) - Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) jandarma teşkilatındaki yapılanmasına yönelik haklarında gözaltı kararı çıkartılan 23'ü sivil imam, 14'ü ihraç personel 37 kişinin yakalanmasına yönelik 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, FETÖ'nün jandarma teşkilatındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 37 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah erken saatlerden itibaren 23'ü sivil "mahrem imam", 14'ü ihraç personel 37 kişinin yakalanması için Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonlarda gözaltına alınanlar arasında 3 "mahrem imam"ın bulunduğu, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 14 eski asker arasında 2 yarbay ile 1 binbaşının da bulunduğu bildirildi.

Operasyonel telefon hattı üzerinden örgütün mahrem imamlarıyla irtibatları tespit edilen askerlerden 2'sinin yarbay, 1'inin binbaşı, 3'ünün yüzbaşı, diğerlerinin de teğmen ve astsubay olduğu öğrenildi.

Askerlerle irtibat kuran 23 mahrem imamın ise 7'sinin öğretmen, 8'inin farklı bankalarda çalışan memur, 2'sinin üniversite görevlisi olduğu, şüpheliler arasında doktor, mühendis ve serbest çalışanların da yer aldığı bildirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, ifade işlemleri için başkente getirileceği belirtildi.

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