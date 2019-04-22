GÜNCELLEME - İzne gelen asker elektrik akımına kapılarak öldü

KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde izne gelen asker, elektrik akımına kapılması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, vatani görevini yaptığı Şırnak'tan izne gelen er Niyazi Durdu (21), İslik Mahallesi'ndeki ahırlarında süt sağımı yaptığı sırada akıma kapıldı.

Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılan Durdu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gencin cesedi, incelemenin ardından Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yakınları tarafından morgdan alınan Niyazi Durdu'nun cenazesi, baba ocağına getirildi.

Terhisine 3 ay kala hayatını kaybeden Niyazi Durdu'nun cenazesi, daha sonra askerlerin omzunda Merkez Camisi'ne getirildi.

Durdu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazı sırasında fenalık geçiren baba Ali Durdu, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Cenaze törenine, Durdu'nun yakınlarının yanı sıra İlçe Kaymakamı Mustafa Karaca, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Tolga Bektaş, Belediye Başkan Vekili Osman Arı ve çok sayıda vatandaş katıldı.



