GÜNCELLEME - İnternetten silah satışına gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de internet üzerinden silah sattığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden silah sattığı öne sürülen H.Y'yi yakaladı.



H.Y'nin üzerinde ve evinde yapılan aramada ruhsatsız iki tabanca, iki şarjör, 196 mermi, kabzalı ruhsatsız pompalı tüfek, muşta ve 4 kama ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.