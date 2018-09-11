GÜNCELLEME - Hindistan'da otobüs kazası

HAYDARABAD (AA) - Hindistan'ın iç kesimlerindeki Telangana eyaletinde dini törenden dönen yolcuları taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 55 kişi hayatını kaybetti.
Yerel yetkililer, eyalet başkenti Haydarabad'a 190 kilometre uzaklıktaki kutsal Hindu tapınağı Anjaneya Svamy'e yaptıkları ziyaretten dönen kafileyi taşıyan otobüsün, Jagtiyal bölgesinde şarampole devrildiğini belirtti.
Kazada 4'ü çocuk 55 kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Otobüsün kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı kaydedildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Hindistan'da yılda ortalama 150 bin kişi yol kazalarında hayatını kaybediyor.