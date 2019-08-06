GÜNCELLEME - Hastaneden 10 milyon liralık hırsızlık iddiası

AKSARAY (AA) - Geçen yıl yeni binasına taşınan Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, yaklaşık 10 milyon lira değerindeki yatakları, güç kaynakları, klimaları ve diyaliz makinelerinin çalındığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan biri tutuklandı.
Polis ekiplerinin 3 aylık teknik ve fiziki çalışmasının ardından düzenlenen operasyonda, Hastane Müdürü M.G, Acil Servis Sorumlusu L.A, Personel Şube Müdürü Ş.T, Bilgi İşlem personeli N.Y, Güvenlik Amiri C.Y. ve güvenlik personeli A.E. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, güvenlik personeli A.E. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.