GÜNCELLEME - Hakkari'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Hakkari'de düzenlenen hava destekli operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, söz konusu operasyonda 3 PKK'lı bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
- Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI GÜNCELLENDİ
ANKARA (AA) - Hakkari'de düzenlenen hava destekli operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, söz konusu operasyonda 3 PKK'lı bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.