GÜNCELLEME

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Büyükşehir Belediyesinin Gündoğdu Mahallesi'nde yapmayı planladığı 3 aşamadan oluşan kentsel dönüşüm projesine ilişkin, "Gündoğdu 1 ve 3 projeleri 2010 yılından beri varolan Sayın Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in 8 yıl sonra aklına gelen kentsel dönüşüm projeleridir. Gündoğdu 1 projesi vatandaşımızın lehine gelişen bir proje değil." dedi.

Çalışkan, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, 5-12 Kasım'da yerel seçimler için belediye başkan aday adaylığına ilişkin müracaatları almaya başlayacaklarını belirterek, AK Parti ile hiçbir zaman özdeş olmamış kişilerin aday adaylığına sıcak bakmadıklarını bildirdi.

Gündoğdu Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesinin gündemde olduğuna değinen Çalışkan, şöyle konuştu:

"Gündoğdu 1 ve 3 projeleri 2010 yılından beri var olan Sayın Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in 8 yıl sonra aklına gelen kentsel dönüşüm projeleridir. Gündoğdulu hemşehrilerimize bu proje fayda getirmiyor. Gündoğdu 1 projesi vatandaşımızın lehine gelişen bir proje değil. 300 metrekare arsası olan birisinin en iyi ihtimalle 97 metrekarelik bir dairesi oluşacak. Mihalıççık Caddesi'nin sol tarafında 90 dönümlük yer çözülmelidir, yani 202 hanelik yer. Gündoğdu'nun sağ tarafına ilişkin bir çözüm değildir. Gündoğdu 1 ve 3 projesinde, Gündoğdu 1 projesinin olduğu yer Porsuk'un kıyısındaki soldaki bölümdür, 90 dönümdür. Gündoğdu 3 projesi de eskiden bildiğimiz Zeytinoğlu'nun arazisidir. Yani Gündoğdu'nun güney tarafında kalan Çifteler Caddesi'nin sol tarafında kalan hepinizin bildiği Alpu Kavşağı'ndaki arazidir. Gündoğdu 3 projesinin gündeme gelmeyen kısmı vatandaşa ilişkin bir husus değildir. Kaldı ki Gündoğdu 2 projesinin, 1 ve 3 projeleriyle değerlendirilmesi lazım. Siz sosyal donatıları doğru yerleştirmezseniz, sağlık ve kültürel alanları, okul alanlarını doğru yerleştirmezseniz orada oluşacak yoğunluğu ve oradaki halka hizmeti hiçbir şekilde doğru planlamış olmazsınız. Gündoğdu 1, 2 ve 3 nolu projelerin hepsinin birlikte değerlendirilmesi gerekiyor."

Çalışkan, "Afet riskli alanlara ilişkin kısımda 8 mahallemizde de daha önce çalışılan projeler bize bir görsel olarak getirildi. Ancak bu görseller değişti. Orası tamamen beton alana dönüşüyor. Yaklaşık yüzde 70 inşaat yoğunluğunun olduğu bir alana dönüşüyor. Biz bu bölgenin de betonlaşmasına karşıyız. Bizim şehrimizin geleceğine dönük hayallerimiz büyük. Projelerimizle birlikte geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Şehir Hastanesi cumartesi günü hizmete girecek"

"Şehir Hastanesi 27 Ekim Cumartesi günü hizmete girecek" diyen Çalışkan, şöyle devam etti:

"Öncelikle acil servisten başlamak üzere hasta kabulü yapılacak. Öğleden sonra yatan hastaların nakli gerçekleştirilecek. Söz konusu noktaya ulaşıma ilişkin taleplerimizi gerekli yerlere ilettik. Herkesin oraya erişme konusunda ulaşım endişesi var. Sağlık İl Müdürlüğü vasıtasıyla ulaşıma dönük taleplerimizin hepsini gerekli yerlere ilettik. Bunun çözülerek bu büyük hizmetin hemşehrilerimizle buluşması en temel arzumuzdur. Bunun aksine hareket edenler de milletin vicdanında ve önümüzdeki seçimlerde mahkum olacaktır. Bu şehir daha fazlasını hak ediyor. Biz daha iyisini Allah'ın izniyle yapacağız."