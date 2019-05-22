GÜNCELLEME - Firari FETÖ'cülerin saklandığı evlere operasyon

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında firari olarak aranan ve "öğrenci evleri" adı altındaki evlerde saklanan örgüt üyelerine yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı.



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kayseri ve çevre illerde haklarında adli işlem yapılıp firari olarak aranan zanlılar için yeni evler açıldığı ve buraların örgüt tarafından "öğrenci evleri" olarak adlandırıldığı, firarilerin aile ve öğrenci görüntüsü vererek bu adreslerde kaldıkları belirlendi.



Deşifre olmayan ve hakkında yasal işlem bulunmayan üst düzey örgüt üyelerince organize edilen evlerle, FETÖ'ye yeni eleman kazandırılmaya çalışıldığı, bu faaliyetler için öğrenci evleri açıldığı ve buralarda kentte okuyan üniversite öğrencileriyle firari örgüt mensuplarının da kaldığı saptandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün "öğrenci evleri"nde kalan 10 şüpheliye yönelik farklı adreslere düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.



Zanlılarla birlikte sahte kimlik, gelirleriyle orantılı olmayacak miktarlarda lira ve dolar, dijital materyaller ve alışveriş marketleri tarafından yardıma ihtiyacı olanlara verilmek üzere bastırılan çok sayıda 100 lira ve değişik bedelli kartlar ele geçirildi.



Firari 2 zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.