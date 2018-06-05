GÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem subaylarına" yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin sözde "mahrem imamları" ile sabit telefonlardan irtibat kurdukları iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 26 muvazzaf askerden 6'sının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan şüphelilerden S.A.M. ve H.H.D. tutuklandı, 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki "mahrem subay yapılanmasının" deşifresine yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, bakkal ve büfelerdeki sabit telefon hatlarından "mahrem imamlar" tarafından aranan 4'ü albay, 4'ü yarbay, biri binbaşı, 7'si yüzbaşı, 26'sı üsteğmen, 15'i teğmen, 3'ü astsubay 60 askeri personelin örgütle bağlantısı tespit edilmişti.

Zanlılardan 19'u hakkında FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında daha önce işlem yapıldığı belirlenmiş, 31'i muvazzaf 41'iyle ilgili gözaltı kararı verilmişti.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde Kayseri merkezli, Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Antalya, Batman, Çanakkale, Hakkari, Isparta, Kırklareli, Malatya, Manisa, Samsun, Şırnak, Tunceli ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 albay, bir binbaşı, 2 yüzbaşı, 11 üsteğmen, 8 teğmen, 2 astsubay olmak üzere 26 muvazzaf asker gözaltına alınmıştı.



Daha önce adliyeye sevk edilen 20 zanlıdan 2'si tutuklanmış, 18'i adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.



