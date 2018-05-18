GÜNCELLEME - FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik operasyon

NİĞDE (AA) - Niğde merkezli 6 il ve KKTC'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 muvazzaf asker, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki örgüt üyelerinin ve mahrem imamlarının deşifresine yönelik soruşturması kapsamında, Niğde merkezli, Diyarbakır, İstanbul, Denizli, Hatay, Malatya ve KKTC'de 15 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 muvazzaf subay ve astsubayın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.