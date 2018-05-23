GÜNCELLEME - FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

KONYA (AA) - Konya merkezli 23 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün TSK'ya yerleştirdiği ve kripto örgüt üyesi olduğu iddasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 70 şüpheliden 37'si gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda, daha önce yakalanan örgütün askeri personeli ve bu personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin ifadeleri doğrultusunda, örgütün TSK'ya yerleştirdiği ve kripto üyesi olduğu belirlenen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Konya merkezli 23 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 33 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.