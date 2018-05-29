GÜNCELLEME - FETÖ'nün

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem subaylarına" yönelik operasyonda 24 muvazzaf asker yakalandı.



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki "mahrem subay yapılanmasının" deşifresine yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, bakkal ve büfelerdeki sabit telefon hatlarından "mahrem imamlar" tarafından aranan 4'ü albay, 4'ü yarbay, biri binbaşı, 7'si yüzbaşı, 26'sı üsteğmen, 15'i teğmen, 3'ü astsubay 60 askeri personelin örgütle bağlantısı tespit edildi.

Zanlılardan 19'u hakkında FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında daha önce işlem yapıldığı belirlendi, 31'i muvazzaf 41'iyle ilgili gözaltı kararı verildi.



Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde Kayseri merkezli, Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Antalya, Batman, Çanakkale, Hakkari, Isparta, Kırklareli, Malatya, Manisa, Samsun, Şırnak, Tunceli ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 albay, bir binbaşı, 2 yüzbaşı, 10 üsteğmen, 7 teğmen ve 2 astsubay olmak üzere 24 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

