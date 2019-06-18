GÜNCELLEME - FETÖ'nün

KONYA (AA) - Konya merkezli 30 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 63 şüpheliden 15'i yakalandı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensubu askeri personel ve bu personele mahrem imamlık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda belirlenen 63 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 30 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 63 şüpheliden 15'i yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan 48 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



