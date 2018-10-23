GÜNCELLEME - FETÖ'nün

KONYA (AA) - Konya merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personelin "mahrem asker abileri" olduğu iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 50 şüpheliden 22'si gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları kapsamında, örgütün TSK'ya yerleştirdiği askeri personelin "mahrem asker abileri" olduğu iddiasıyla 50 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya, Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Denizli, Diyarbakır, Hatay, Karaman, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale ve Mersin’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
22'si gözaltına alınan şüphelilerin yakalandıkları yerlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Adreslerinde bulunamayan 28 şüphelinini yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.